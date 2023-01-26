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    Президент РК: Критика власти является неотъемлемой частью гражданского общества

    26 Января 2023, 10:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления в Сенате Парламента РК заявил, что любые выборы являются своеобразным тестом на политическую зрелость общества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Авторитетные политические силы уделяют самое пристальное внимание нуждам и чаяниям людей, решению их реальных проблем. Причем в приоритете – инициативы и решения, имеющие важное общественное значение. Большинство партий в нашей стране поддерживает принцип укрепления государственности. Это добрый знак.

    Скоро людям предстоит сделать свой выбор. На предстоящем голосовании всем партиям будут предоставлены равные возможности. Акимы не имеют права возглавлять какие-либо политические организации. Согласно конституционным поправкам, Президент не должен состоять в политических партиях.

    Выборы в Мажилис и маслихаты, который пройдут по новым справедливым правилам, откроют новую веху в истории парламентаризма в Казахстане. Благодаря работе партий расширились возможности защиты интересов различных слоев общества. Все это обеспечивает стабильность и эффективность политической системы».

    Глава государства подчеркнул, что предпринятые нами меры по трансформации и модернизации общества соответствуют чаяниям народа, и реформа будет продолжена.

    «В целом, любые выборы являются своеобразным тестом на политическую зрелость общества. В обществе разворачиваются острые дискуссии. Моя принципиальная позиция заключается в том, что критика власти является неотъемлемой частью гражданского общества, и Казахстан здесь не исключение. Предпринятые нами меры по трансформации и модернизации общества соответствуют чаяниям народа, и реформа будет продолжена», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Сената Парламента РК. Президент РК отметил, что страна вступила в новый этап развития. Глава государства вновь предложил Маулена Ашимбаева на должность председателя Сената.


    Фото: t.me/aqorda_resmi

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Президент Казахстана Акорда Выборы Токаев Касым-Жомарт
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