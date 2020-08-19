Президент РК: Коррупция как ржавчина проедает всю вертикаль госаппарата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коррупция как ржавчина проедает всю вертикаль государственного аппарата, заявил сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам борьбы с коррупцией. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Коррупция как ржавчина проедает всю вертикаль государственного аппарата. Только по итогам 7 месяцев 2020 года количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за коррупцию (лица, в отношении которых вынесены постановления о квалификации преступления), составило 912, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 820», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией. В мероприятии приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей. О своей работе перед Главой государства отчитались руководители Агентства по противодействию коррупции, министерств здравоохранения, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов, сельского хозяйства, акимы г. Шымкента и Жамбылской области.

Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на совещании по вопросам борьбы с коррупцией можно прочитать здесь.