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Президент РК контролировал ситуацию в стране в связи с обострением обстановки в России – Руслан Желдибай

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Июня 2023, 00:20
Президент РК контролировал ситуацию в стране в связи с обострением обстановки в России – Руслан Желдибай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев 24 июня в течение всего дня находился на оперативной связи со всеми руководителями заинтересованных ведомств, контролируя ситуацию в стране в связи с обострением военно-политической обстановки в России. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай на своей странице в сети Facebook.

Утром 25 июня на внеочередном заседании Совета Безопасности Глава государства заслушает отчеты этих ведомств о проделанной работе по исполнению его поручений и одобрит план оперативных действий, направленных на обеспечение стабильного экономического развития Казахстана, защиту безопасности и благополучия его граждан.

Ранее сообщалось, что утром Президент Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета Безопасности. Также казахстанцев попросили воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов России в связи с имеющимися угрозами безопасности.


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