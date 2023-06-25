Президент РК контролировал ситуацию в стране в связи с обострением обстановки в России – Руслан Желдибай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев 24 июня в течение всего дня находился на оперативной связи со всеми руководителями заинтересованных ведомств, контролируя ситуацию в стране в связи с обострением военно-политической обстановки в России. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай на своей странице в сети Facebook.

Утром 25 июня на внеочередном заседании Совета Безопасности Глава государства заслушает отчеты этих ведомств о проделанной работе по исполнению его поручений и одобрит план оперативных действий, направленных на обеспечение стабильного экономического развития Казахстана, защиту безопасности и благополучия его граждан.

Ранее сообщалось, что утром Президент Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета Безопасности. Также казахстанцев попросили воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов России в связи с имеющимися угрозами безопасности.