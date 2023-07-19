Президент РК: Казахстан заинтересован в увеличении объемов экспортных поставок товаров агропромышленного комплекса в арабские страны

ДЖИДДА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом Саммите «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива», предложил создать Механизм встреч министров сельского хозяйства для расширения сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан входит в десятку крупнейших в мире производителей пшеницы и муки

«Продовольственная безопасность остается важнейшим приоритетом.

Казахстан заинтересован в увеличении объемов и диверсификации структуры экспортных поставок товаров агропромышленного комплекса в арабские страны. Наша страна входит в десятку крупнейших в мире производителей пшеницы и муки.

Опыт и возможности арабских партнеров в производстве, переработке и сертификации продукции «органик» и «халал» весьма востребованы. В данном контексте считаем необходимым продолжить работу по синхронизации стандартов, системы технического регулирования и сертификации.

Все эти задачи мы можем эффективно реализовать, используя потенциал Исламской организации продовольственной безопасности», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Искренне благодарны руководству Катара за активные усилия в качестве председательствующей страны в ИОПБ. Отдельно хочу отметить значительный вклад Саудовской Аравии по поддержанию деятельности этой Организации.

В целях укрепления глобальной продовольственной безопасности предлагаю создать Механизм встреч министров сельского хозяйства для расширения сотрудничества в этой сфере», - отметил он.

Также Глава государства напомнил, что Центральная Азия обладает уникальными туристическими ресурсами, которые необходимо использовать.

«И, последнее, развитие межрегионального туризма.

Центральная Азия обладает уникальными туристическими ресурсами, которые необходимо использовать. Индустрия туризма считается одной из быстрорастущих сфер экономики региона. В этой связи мы готовы развивать взаимное продвижение туристского продукта в культурно-познавательной, экологической, спортивной, оздоровительной и деловой сферах.

На сегодняшний день Казахстан ввел безвизовый режим для всех стран Совета сотрудничества арабских государств, а также наладил прямое воздушное сообщение с вашими столицами.

Хочу подчеркнуть, что высказанные мною инициативы подтверждают стремление Казахстана к укреплению нашего сотрудничества в интересах обеспечения взаимного устойчивого роста и процветания», - заключил Глава государства.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда прибыл с рабочим визитом в Джидду. Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Наследным принцем Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом и с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры двух стран рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Эмомали Рахмона в Астану в мае текущего года.