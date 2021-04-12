Президент РК: Казахстан будет активно участвовать в международных программах, осваивать космические технологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил научных работников с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу главы государства в сети Twitter.

«Поздравляю научных работников с профессиональным праздником! Символично, что День казахстанской науки приурочен ко дню рождения выдающегося ученого К. Сатпаева», - написал Президент РК.

«Поддержка перспективных научных исследований, развитие интеллектуального потенциала нации – стратегические задачи, подлежащие безусловному решению», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

«60 лет назад началась эра освоения космоса человеком. Полет Юрия Гагарина с космодрома Байконур стал ярким символом прогресса мировой науки. Казахстан будет активно участвовать в международных программах, осваивать космические технологии», - сказал Глава государства.