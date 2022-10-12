Президент РК: Катар является для нас самым важным партнером на Ближнем Востоке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. Президент поблагодарил Эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани за то, что он принял приглашение и посетил Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

«Ваше Высочество, уважаемый шейх Тамим, очень рад нашей встрече в Казахстане. Хочу выразить искреннюю благодарность за то, что вы приняли мое приглашение и прибыли в Казахстан с государственным визитом. Сегодня мы планируем достичь договоренностей по наиболее важным вопросам двусторонних отношений. Государство Катар является для нас самым важным партнером на Ближнем Востоке. Поэтому мы готовы направить все усилия на дальнейшее развитие наших отношений», – отметил Глава государства.

Эмир Катара поблагодарил Президента Касым-Жомарта Токаева за приглашение совершить визит в Казахстан и оказанное гостеприимство.

«Ваше Превосходительство, господин Президент, благодарю Вас за приглашение посетить Вашу страну с государственным визитом. Между нашими странами установились хорошие взаимоотношения. В последние годы поступательно развиваются наши контакты в самых разных сферах. Сегодня в рамках государственного визита мы обсудим ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе экономического форума, который состоялся в июне в Дохе. Эти соглашения направлены на развитие сотрудничества по ряду направлений. Эти вопросы с участием соответствующих министров будут всесторонне рассмотрены в рамках переговоров в расширенном составе. Также хочу пожелать успеха саммиту Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоится завтра», – сказал Эмир Катара.

Как сообщалось ранее, вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. 13 октября шейх Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Акорде.





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