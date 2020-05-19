Президент РК: Интеграционная работа ЕАЭС должна учитывать особенности национальной правовой системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Интеграционная работа ЕАЭС должна учитывать особенности национальной правовой системы. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета, прошедшем в формате видеоконференцсвязи, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, на заседании были рассмотрены стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

«Наша интеграционная работа должна учитывать особенности национальной правовой системы, исходить из принципа «необходимой достаточности» при рассмотрении вопросов гармонизации, унификации национальных законодательств. Поэтому предлагаемые в стратегии гармонизация и унификация законодательства в части установления правовой ответственности, административной, уголовной, в ряде отраслей, речь идет о таможенном деле, техническом регулировании, защите прав потребителей, на наш взгляд, пока не отвечают принципу разумной достаточности. А это приведет к отторжению стратегии национальным общественным мнением, поскольку стратегия ограничит суверенные права правительств и парламента», - заявил Президент Казахстана.

«При этом надо учитывать, что в рамках имеющихся договоренностей между компетентными органами, существует широкое поле для административного сотрудничества, обмена информацией о нарушениях и нарушителях, совместные работы по предотвращению угроз трансграничного характера, пресечению нарушений и преступлений», - добавил Касым-Жомарт Токаев.



