Президент РК: Индустриальное развитие не должно идти в ущерб качеству жизни людей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Индустриальное развитие региона не должно идти в ущерб интересам граждан и качеству жизни людей. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Жители области, особенно городов, где расположены крупные промышленные предприятия, постоянно поднимают вопросы экологии. Понятно, что деятельность индустриальных гигантов связана с определенными выбросами, загрязняющими окружающую среду. Однако есть принятые обязательства, стандарты и нормы, которые требуется строго соблюдать. Индустриальное развитие региона не должно идти в ущерб интересам граждан и качеству жизни людей. Министерству экологии необходимо контролировать данный вопрос», - сказал Президент РК.