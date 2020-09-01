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Касым-Жомарт Токаев: Государство – не самый лучший хозяйственник

1 Сентября 2020 11:48
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Касым-Жомарт Токаев: Государство – не самый лучший хозяйственник

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Поручаю создать агентство по защите и развитию конкуренции с прямым подчинением Президенту. Важную роль в развитии равноправной конкуренции играет разгосударствление экономики. В собственности у центральных госорганов, акиматов и холдингов все еще находится порядка 7 тысяч национальных объектов. Но уже аксиомой звучит фраза: «Государство – не самый лучший хозяйственник», - отметил Глава государства на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана.

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#Президент Казахстана   #Акорда   #Послание Президента РК-2020  
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