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Президент РК: Государство бесплатных квартир никому не дает

5 Октября 2018 12:45 249
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Президент РК: Государство бесплатных квартир никому не дает

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о своем отношении к выдаче бесплатных квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Я еще раз при всех, всей стране говорю: у нас сейчас другой мир, у нас рыночная экономика, государство бесплатно квартир никому не дает. Можно помочь кредитами, льготами. (...) Никаких очередей на бесплатную квартиру нигде не должно быть. Они бесполезны просто, никто не даст», - сказал Президент Казахстана, выступая с ежегодным Посланием народу страны.

Вместе с тем Глава государства отметил, что необходимо увеличить строительство в крупных городах арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения.

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Дамир Байманов

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