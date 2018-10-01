Президент РК: Государство бесплатных квартир никому не дает

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о своем отношении к выдаче бесплатных квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я еще раз при всех, всей стране говорю: у нас сейчас другой мир, у нас рыночная экономика, государство бесплатно квартир никому не дает. Можно помочь кредитами, льготами. (...) Никаких очередей на бесплатную квартиру нигде не должно быть. Они бесполезны просто, никто не даст», - сказал Президент Казахстана, выступая с ежегодным Посланием народу страны.



Вместе с тем Глава государства отметил, что необходимо увеличить строительство в крупных городах арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения.