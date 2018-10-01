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Президент РК: Государство бесплатных квартир никому не дает
5 Октября 2018 12:45 249
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о своем отношении к выдаче бесплатных квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Я еще раз при всех, всей стране говорю: у нас сейчас другой мир, у нас рыночная экономика, государство бесплатно квартир никому не дает. Можно помочь кредитами, льготами. (...) Никаких очередей на бесплатную квартиру нигде не должно быть. Они бесполезны просто, никто не даст», - сказал Президент Казахстана, выступая с ежегодным Посланием народу страны.
Вместе с тем Глава государства отметил, что необходимо увеличить строительство в крупных городах арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения.
Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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