Президент РК: Главным показателем успешности мегаполисов должно выступать качество жизни их жителей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главным показателем успешности мегаполисов, на мой взгляд, должно выступать качество жизни их жителей, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаева на форуме городов-побратимов, посвященном 25-летнему юбилею Астаны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«У нашей столицы – светлое будущее. Поэтому мы уделяем особое внимание реализации идеи «зеленого города». Наша столица должна, прежде всего, стать комфортным городом для проживания его жителей. Кроме того, Астана – крупнейший финансовый центр региона. Свыше 2000 компаний из 75 стран мира выбрали для ведения своего бизнеса Международный финансовый центр «Астана». Сегодня МФЦА привлек 8 миллиардов долларов инвестиций в нашу страну. Это хороший показатель. Мировые политики называют Астану площадкой мира, здесь налаживают диалог и находят пути к взаимопониманию страны, имеющие самые разные позиции и интересы. Убежден, что столица продолжит свое развитие как важный центр нашего геополитического региона», - сказал Глава государства.

Как отметил Президент РК, динамичное и устойчивое развитие городов в современном высококонкурентном и быстро меняющемся мире обретает особое значение.

«Столицы и крупные мегаполисы являются средоточием политической, экономической и культурной жизни, играя роль флагманов поступательного прогресса государств. Они аккумулируют в себе мощный созидательный потенциал, притягивая инвестиции, инновационные технологии и, самое главное, – человеческий капитал. Именно люди, их творческая энергия, уникальные знания, креативные идеи и патриотизм являются ключевым фактором успеха наций. Поэтому вопросы эффективного управления городами и системного изучения актуальных трендов в урбанистике становятся стратегически важными для каждой страны, устремленной в будущее, и конечно, для Казахстана», - сказал К. Токаев.

По словам Главы государства, не случайно городскому развитию посвящена одна из целей ООН в области устойчивого развития.

«В Казахстане мы уделяем этому направлению самое пристальное внимание. Магистральный вектор городского развития задает Астана, которая входит в число самых быстрорастущих столиц мира. За прошедшие четверть века территория главного города нашей страны увеличилась в три, а население – в четыре раза. Согласно прогнозам экспертов, количество столичных жителей достигнет двух миллионов уже к 2030 году. С момента обретения столичного статуса экономический потенциал города вырос более чем в сто раз и составляет сейчас свыше 10% ВВП страны», - отметил К. Токаев.

Однако, как считает Глава государства, внушительные цифры не всегда свидетельствуют о гармоничном развитии города.

«Главным показателем успешности мегаполисов, на мой взгляд, должно выступать качество жизни их жителей. Поэтому при возведении и благоустройстве нашей столицы мы должны следовать принципу «не человек для города, а город для человека». Такой человекоцентричный подход задает совершенно иные стратегические ориентиры, акцентируя внимание городских властей прежде всего на интересах и потребностях горожан. Принципиально важным аспектом является создание максимально комфортной городской среды для всех жителей и гостей Астаны. Мы осознанно выбрали и движемся по пути построения общества равных возможностей для каждого. Поэтому придаем важное значение инклюзивному развитию, основанному на взаимной ответственности и гражданской солидарности», - подчеркнул Президент РК.

По словам К. Токаева, у всех жителей города должен быть равный доступ к объектам образования, здравоохранения, культурно-досуговым учреждениям, паркам и общественным пространствам.

«Это касается и необходимости повышения доступности городской инфраструктуры для граждан с особыми потребностями. Признаться, здесь еще предстоит совершенствовать нашу работу.

При этом специфика столицы заключается в том, что она должна предоставлять широкие возможности не только своим жителям, но и всем гражданам нашей страны. К примеру, в Астане создан медицинский кластер, который представлен клиниками мирового уровня.

Здесь проводятся уникальные операции, оказывается высококвалифицированная помощь людям со всех уголков Казахстана. Нам предстоит планомерно устранять диспропорции в развитии городских районов», - сказал Президент.