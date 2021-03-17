Президент РК: Главная задача - не допустить резкого роста безработицы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам дальнейшего развития Алматы, обозначил приоритетной задачей обеспечение занятости населения в условиях пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущий сложный период наша главная задача заключается в том, чтобы не допустить резкого роста безработицы, массового сокращения рабочих мест и снижения доходов населения. В то же время для поддержания деловой активности весьма важно стимулировать бизнес», – сказал он.

Другой актуальной задачей Президент считает ограждение бизнеса от попыток незаконного вмешательства. Речь идет о фактах рейдерства и вымогательства под видом контрольно-надзорной или правоохранительной деятельности. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по его поручению подготовлен пакет законодательных мер, направленных на противодействие этим негативным проявлениям. Соответствующая работа будет завершена до конца текущей сессии Парламента.

«Конечной целью является построение безупречной с точки зрения законности модели отношений бизнеса и государственных органов. Существует успешный пример Сингапура, его можно заимствовать. Ничего невозможного нет, все дело в решимости достичь поставленной цели», – полагает Глава государства.