Президент РК: Героизм участников Декабрьских событий навсегда вписан в историю нашей государственности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Героизм участников Декабрьских событий, ставших предвестником Независимости, навсегда вписан в историю нашей государственности. Об этом написал на своей странице в сети Twitter Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

«35 лет назад наша молодежь выступила против диктата союзного центра. Протесты 1986 года продемонстрировали стремление народа к свободе и суверенитету. Героизм участников Декабрьских событий, ставших предвестником Независимости, навсегда вписан в историю нашей государственности», - написал Президент РК.