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    Президент РК: Героизм участников Декабрьских событий навсегда вписан в историю нашей государственности

    17 Декабря 2021, 12:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Героизм участников Декабрьских событий, ставших предвестником Независимости, навсегда вписан в историю нашей государственности. Об этом написал на своей странице в сети Twitter Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

    «35 лет назад наша молодежь выступила против диктата союзного центра. Протесты 1986 года продемонстрировали стремление народа к свободе и суверенитету. Героизм участников Декабрьских событий, ставших предвестником Независимости, навсегда вписан в историю нашей государственности», - написал Президент РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана История Казахстана День Независимости 30 лет Независимости
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