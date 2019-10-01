Президент РК: ЕАЭС стал одним из важных звеньев развития мировой торговли

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Высшего Евразийского Экономического совета проходит в столице Армении. На заседании выступил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, трансляция которого показана в прямом эфире телеканала «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам предстоит внести свежую струю в развитие экономической интеграции при неукоснительном соблюдении буквы и духа договора Евразийского экономического союза. Уверен, что сегодняшнее заседание станет важным шагом над дальнейшим успешным развитием нашего интеграционного объединения. Евразийский экономический союз стал одним из важных заметных звеньев развития мировой торговли. Наш союз открыт для взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами. Однако быстроменяющаяся конъюнктура рынка, растущая конкуренция между державами, торговые войны, рост протекционизма способствуют нестабильности мировой экономики», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Глава государства встретился с Президентом Ирана Хасаном Рухани и премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

Отметим, в заседании принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, России Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Помимо лидеров государств-членов ЕАЭС на заседание приглашены Президент Молдовы Игорь Додон как глава государства-наблюдателя при союзе, а также почетные гости – Президент Ирана Хасан Рухани и Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.