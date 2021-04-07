Президент РК: Доступная и эффективная система здравоохранения – общенациональный приоритет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доступная и эффективная система здравоохранения – общенациональный приоритет. Об этом написал на своей странице в сети Twitter Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня Всемирный день здоровья. В нынешних сложных условиях стало ясно, насколько важную роль играет эффективное здравоохранение в жизни всех людей. С самого начала пандемии медики находятся на передовой борьбы с коронавирусом, самоотверженно спасая жизни людей», - пишет Глава государства.





«Доступная и эффективная система здравоохранения – общенациональный приоритет. В 2020 г. финансирование медицины увеличено в 1,5 раза. С 1 января 2021 г. выросла зарплата в отрасли. Выражаю медикам благодарность за их неустанный труд по защите здоровья наших граждан!», - говорит Касым-Жомарт Токаев.



