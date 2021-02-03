РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:08, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Президент РК дал ряд поручений председателю Национального банка

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главе государства был представлен отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики в январе текущего года, а также о состоянии золотовалютных резервов и активов Национального фонда.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о тенденциях восстановления мировой экономики, предварительной оценке платежного баланса за 2020 год, а также текущей ситуации с инфляцией и обменным курсом тенге.

    Кроме того, Ерболат Досаев доложил о ходе исполнения поручения Главы государства по реализации механизма досрочного использования пенсионных накоплений гражданами Казахстана.

    По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Нацбанк Казахстана Главная для mail.ru Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:02
    Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области
    Сегодня, 15:01
    Мобильные телефоны запретят в английских школах
    Сегодня, 15:00
    Глава государства принял Председателя совета директоров CNPC
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!