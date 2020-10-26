Президент РК дал ряд поручений министру юстиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах деятельности Министерства юстиции за 9 месяцев текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Министр юстиции проинформировал Главу государства о проводимой работе по борьбе с пандемией коронавируса в части сопровождения ряда законопроектов, обеспечения их правовой экспертизы и прохождения в Парламенте.

Марат Бекетаев рассказал Президенту о работе по разъяснению правовых вопросов, связанных с действовавшим в период с марта по май текущего года режимом чрезвычайного положения. В данном контексте была обеспечена бесперебойная деятельность адвокатов и юридических консультантов, приостановлена работа судебных исполнителей. После завершения режима ЧП работа всех судебных исполнителей была направлена на защиту прав граждан, в частности, на взыскание алиментов и обеспечение выплаты заработной платы.

Касым-Жомарту Токаеву также доложили о работе по развитию органов судебной экспертизы.

В завершение встречи Глава государства дал министру ряд поручений, в том числе связанных с защитой прав граждан, повышением качества нормотворческой деятельности, координацией работы государственных органов по подготовке новых законов и других нормативно-правовых актов.



