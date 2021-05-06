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    19:52, 05 Май 2021 | GMT +6

    Президент РК дал ряд поручений главе НК «Қазақстан Темір Жолы» Нурлану Сауранбаеву

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «НК Қазақстан Темір Жолы» Нурлана Сауранбаева. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности национальной компании и реализуемых проектах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Нурлан Сауранбаев доложил Президенту, что несмотря на пандемию объем грузооборота в первом квартале 2021 года составил 53,3 млрд тонно-километров, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. За январь-март текущего года в сети АО «НК «ҚТЖ» погружено более 60 млн тонн грузов, что на 2 % больше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Внутри страны перевезено свыше 40 млн тонн грузов, этот показатель вырос на 3%. Также было сообщено, что после проведенных переговоров решена проблема долгопростаивающих крытых вагонов на пограничных переходах Алашанькоу-Достык и Хоргос-Алтынколь.

    Вместе с тем из-за пандемии по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 19,5% снизились объемы пассажирооборота.

    Руководитель АО «НК «ҚТЖ» рассказал о развитии транзитного потенциала, в том числе транзитных контейнерных перевозок в направлении КНР-ЕС-КНР, обновлении парка вагонов и локомотивов, реализации проектов по модернизации магистральной железнодорожной сети, а также цифровой трансформации компании.

    По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.


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