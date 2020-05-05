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    Президент РК дал интервью руководству российского агентства ТАСС

    5 Мая 2020, 14:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, что значит для него День Победы и как в Казахстане относятся к этому великому празднику. Кроме того, он поделился информацией о мерах, которые принимает Казахстан для борьбы с пандемией коронавируса.

    «Для нас, казахстанцев, это великий праздник. Это день Великой Победы. Конечно же, пандемия вносит свои коррективы в празднование этого дня. Но прежде всего День Победы – это день памяти о тех, кто отдал свои жизни в этой самой жестокой, самой кровопролитной войне в истории человечества. Казахстан внес огромный вклад в достижение победы. Всего лишь один факт: каждые 9 пуль из 10 отливались из свинца, произведенного в Казахстане. Мы поставляли на фронт мясо, продукты питания, одежду», - отметил Касым-Жомарт Токаев.


    Президент РК подчеркнул, что именно Советский Союз понес самые большие человеческие потери и материальные потери.

    Кроме того, Касым-Жомарт рассказал, какие меры принимаются в Казахстане в связи с пандемией коронавируса.

    «Меры, которые мы предприняли, обошлись государству в пять с половиной, почти в шесть триллионов тенге – это тринадцать миллиардов долларов, или более восьми процентов валового внутреннего продукта… Мы должны бороться за жизни и благополучие, прежде всего, наших граждан. Потому что без народа не бывает экономики», - считает Президент РК.

    Полный текст интервью можно прочитать по ссылке: https://tass.ru/interviews/8396629

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана СМИ ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Россия
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