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    Президент РК: Человекоориентированный подход должен лечь в основу деятельности административной юстиции

    12 Февраля 2021, 16:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Человекоориентированный подход должен лечь в основу деятельности административной юстиции, внедряемой с 1 июля 2021 года в Казахстане. На этом акцентировал внимание Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам модернизации судебной системы, передает МИА «Казинформ».

    Касым-Жомарт Токаев напомнил участникам совещания, что в центре всех реформ находится человек. Поэтому судебные процедуры должны быть понятны каждому. Человекоориентированный подход должен лечь в основу деятельности административной юстиции, внедряемой с 1 июля 2021 года. В результате должна в корне измениться система работы госаппарата с гражданами. Ключевая роль в успехе реформы отводится профессионализму судей.

    «В прошлогоднем Послании я поручал сделать процесс отбора новых судей прозрачным и открытым. Граждане имеют право знать, кто и за какие заслуги становится судьей. Этот вопрос нужно решать без задержек. Важнейшей задачей Высшего судебного совета является оперативное обеспечение судов высококвалифицированными кадрами. Вместе с тем и Верховному Суду необходимо проанализировать причины текучести кадров. Судейская профессия должна привлекать сильных юристов», – считает Президент.

    Напомним, Главой государства 29 июня 2020 года был подписан Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Он будет вводиться в действие с 1 июля 2021 года. Кодекс предусматривает несколько целей. Во-первых, закрепить совокупность гарантий, позволяющих гражданам активно участвовать в процессе принятия управленческих решений. Во-вторых, установить эффективные механизмы защиты прав граждан при рассмотрении споров вышестоящим органом и органами судебной власти.

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    Президент Казахстана Суды Политические реформы Общество
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