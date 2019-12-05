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    Президент РК: Цель моего визита – придание дополнительного импульса сотрудничеству между нашими странами

    5 Декабря 2019, 20:05

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Целью официального визита Касым-Жомарта Токаева в Германию является придание дополнительного импульса экономическому сотрудничеству и политическому взаимодействию между странами. Об этом Президент Казахстана заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Канцлером ФРГ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На переговорах с германской стороной был обсужден широкий спектр вопросов. Партнеры намерены продолжать наращивать взаимовыгодное сотрудничество.

    «Цель моего визита – это придание дополнительного импульса, прежде всего, экономическому сотрудничеству между нашими странами, а также политическому взаимодействию», - сказал Глава государства в ходе своего выступления перед журналистами.

    Германия является 12-м по величине инвестором в экономику Казахстана. Накопленный объем германских прямых инвестиций составляет порядка 5 млрд долларов.

    «Так получилось, что Германия, будучи четвертой по величине экономикой мира, занимает пока лишь 12-е место в нашей экономике с точки зрения инвестиционного присутствия», - подчеркнул Президент Казахстана.

    В этой связи Глава государства выразил надежду на то, что «в самое ближайшее время данное положение дел будет исправлено в пользу Германии».

    «Что касается Правительства Казахстана, то мы сделаем все возможное для привлечения германских инвестиций в нашу экономику. Будут приняты специальные правила в отношении немецких инвесторов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент РК отметил, что наша страна серьезно заинтересована в присутствии немецкого капитала в стратегических отраслях экономики.

    «В самое ближайшее время состоится приватизация 700 крупных, средних и малых активов нашей экономики, и, конечно же, мы приветствуем работу немецких предпринимателей в нашей стране», - подчеркнул Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что Ангела Меркель и Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев приложили огромные усилия для развития сотрудничества между нашими странами.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Германия
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