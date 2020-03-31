Президент РК банкам: Сейчас от вас нужна поддержка населению и бизнесу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С призывом проявить гражданскую ответственность обратился к банкам второго уровня Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем заявлении на республиканском телевидении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства отметил, что ранее были уже приняты меры, направленные на поддержку МСБ. Это налоговые преференции и отсрочки по платежам по займам, и другое. Многие предложения представителей бизнеса поддержаны и реализуются госорганами. Это касается расширения видов деятельности, признаваемых приоритетными для целей господдержки, снижения и унификации ставки кредита, увеличения объема государственных гарантий.

«Агентство по финансовому регулированию работает с банками и другими финорганизациями по вопросу отсрочки и реструктуризации платежей по кредитам МСБ. Хочу отдельно остановиться на данном вопросе. Многие предприниматели просят приказать банкам не начислять проценты на кредиты за период ЧП. Следует понимать, что для банков это упущенная выгода, убыток. Банки тоже неотъемлемая часть нашей экономики.

Поэтому я вновь обращаюсь к банкам второго уровня проявить конструктивизм, гражданскую ответственность и солидарность. В трудные для банков моменты государство оказало им значительную помощь. Сейчас от вас нужна поддержка населению и отечественному бизнесу», – сказал К.Токаев.

Президент подчеркнул, что при необходимости государством могут быть предприняты дополнительные директивные меры. В случае дальнейшего ухудшения ситуации Правительство и финансовые регуляторы примут меры по решению данного вопроса.

По словам К.Токаева, предприниматели нуждаются в дополнительной поддержке в части снижения налогового бремени. Это в особенности важно с точки зрения сохранения занятости и выплаты зарплат. Поэтому для субъектов МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики на 6 месяцев – с 1 апреля до 1 октября – отменяется начисление и уплата налогов и других платежей с фонда оплаты труда. Эти сектора включают в себя: общественное питание, отдельные сектора торговли, транспортные услуги, консультационные услуги, IT-сектор, гостиничный бизнес, туризм и другие. Окончательный перечень будет утвержден Госкомиссией по чрезвычайному положению.

«В обращении предпринимателей я также отметил просьбу о неначислении любых налогов на период кризисной ситуации. По этому вопросу хотел бы отметить следующее. Оперативное решение было принято, по моему поручению Правительство приостановило уплату всех налогов для МСБ на три месяца. То есть, на данный момент конструкция такова, что налоги в этот период платить не надо, но придется заплатить позднее. Вместе с тем, мы внимательно изучаем ситуацию в экономике. В зависимости от того, какой она будет, мы примем окончательное решение», – сообщил Президент.

К.Токаев также отметил, что Правительством ведется работа с партнерами по Евразийскому экономическому союзу в части обнуления ввозных пошлин для наиболее важного для Казахстана импорта. Решение по средствам индивидуальной защиты, сырью для их производства, вакцинам, наборам для диагностики уже принято. Продолжается работа по снижению импортных пошлин по ряду продовольственных товаров, по которым РК не является самодостаточной.

Также Глава государства поручил акиматам и Правительству, через «Государственную продовольственную корпорацию», наладить механизм гарантированного закупа продукции у отечественных сельхоз- и перерабатывающих предприятий как минимум на 6 месяцев вперед, то есть внедрить, так называемый, «форвардный закуп» или «покупку под урожай». Необходимо определить четкий механизм интеграции предприятий по всей цепочке – от поля до прилавка и обеспечить их льготным кредитованием. Бизнес, в свою очередь, должен взять на себя встречные обязательства по обеспечению объема производства, сохранению цен, поддержанию занятости и другие.



