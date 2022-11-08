Президент раскритиковал качество автодорог Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области раскритиковал качество автодорог региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Качество автомобильных дорог оказывает прямое влияние на экономику и жизнь людей. Данная сфера в Атырауской области хромает – в удовлетворительном состоянии только 72% дорог местного значения. Это достаточно низкие показатели. Отстает и качество дорог республиканского значения. Медленно идет ремонт трассы «Атырау – Астрахань». Правительству необходимо обеспечить своевременное и качественное завершение строительных работ. В целом, разбитые дороги области много раз были предметом общественной критики. Но результата нет, потому что ответственные органы не выполняют свою работу должным образом. Без улучшения состояния межрайонных, межобластных дорог трудно говорить о развитии регионов. Поэтому строительство дорог будет на моем личном контроле», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

«Отдельное внимание следует уделить развитию придорожной инфраструктуры. После ввода в эксплуатацию первой очереди национального нефтехимического комплекса резко возрастет трафик на дороге «Атырау – Доссор». Уполномоченные органы должны укорить перевод категории эксплуатации этой дороги с третьей в первую», - добавил Глава государства.



