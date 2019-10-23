+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 4 °С
Алматы: 4 °С
USD 388.96 EUR 432.21
RUB 6.09 CNY 54.99
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент провел встречи с членами Национального совета общественного доверия

23 Октября 2019 19:16
Поделиться:
Президент провел встречи с членами Национального совета общественного доверия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречи с членами Национального совета общественного доверия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме

Касым-Жомарт Токаев принял Тимура Кулибаева
Ержан Жиенбаев назначен замруководителя Администрации Президента РК Алия Ракишева назначена советником Президента РК Президент РК дал поручения правоохранительным органам

На встрече с известным правозащитником, адвокатом Айман Умаровой были обсуждены вопросы защиты прав граждан, совершенствования законодательства в этой сфере. В частности, А. Умаровой были подняты вопросы по декриминализации статьи 130 и внесению изменений в статью 174 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Президент, отметив важность предложений А. Умаровой, подчеркнул необходимость использования опыта зарубежных стран по внедрению норм антидискриминационного законодательства.

Во время беседы с политологом Данияром Ашимбаевым были рассмотрены предложения по усилению мониторинга реализации государственных программ и деятельности Единого накопительного пенсионного фонда путем активного вовлечения экспертного сообщества и общественности.


В ходе встречи с общественным деятелем Ауытом Мукибеком поднимались вопросы миграции и совершенствования миграционного законодательства. Собеседник поддержал инициативу Главы государства об отказе от слова «оралман» в пользу «қандастар».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив