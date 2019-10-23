Президент провел встречи с членами Национального совета общественного доверия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречи с членами Национального совета общественного доверия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На встрече с известным правозащитником, адвокатом Айман Умаровой были обсуждены вопросы защиты прав граждан, совершенствования законодательства в этой сфере. В частности, А. Умаровой были подняты вопросы по декриминализации статьи 130 и внесению изменений в статью 174 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Президент, отметив важность предложений А. Умаровой, подчеркнул необходимость использования опыта зарубежных стран по внедрению норм антидискриминационного законодательства.

Во время беседы с политологом Данияром Ашимбаевым были рассмотрены предложения по усилению мониторинга реализации государственных программ и деятельности Единого накопительного пенсионного фонда путем активного вовлечения экспертного сообщества и общественности.





В ходе встречи с общественным деятелем Ауытом Мукибеком поднимались вопросы миграции и совершенствования миграционного законодательства. Собеседник поддержал инициативу Главы государства об отказе от слова «оралман» в пользу «қандастар».



