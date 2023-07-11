Президент провел совещание по вопросам развития Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Юбилей – это всегда особенное событие, которое акцентирует внимание не только на внушительных достижениях и ярких победах, но и на допущенных ошибках и упущенных возможностях. Важно извлечь правильные уроки и сделать соответствующие выводы. Сейчас не время расслабляться и довольствоваться достигнутым. В конкурентной борьбе побеждает тот, кто не почивает на лаврах, а постоянно самосовершенствуется и идет вперед. Есть китайская мудрость: в самой благоприятной ситуации таится опасность, в самой неблагоприятной ситуации есть возможности. Именно об этом пойдет речь на сегодняшнем совещании. Астана не только является центром деловой, политической и культурной жизни нашей страны. Мегаполис задает темпы развития всем регионам Казахстана. Столица во многих вопросах, в том числе и по уровню жизни, является ориентиром для других городов нашей страны. Поэтому требуется системная работа госорганов для решения накопившихся проблем, которые препятствуют устойчивому прогрессу мегаполиса», - сказал на совещании Президент.