Президент провел совещание по вопросам противодействия коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отрывая мероприятие, Глава государства прокомментировал свой Указ об освобождении Алика Шпекбаева с должности председателя Агентства по противодействию коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Под его руководством проделана масштабная работа по борьбе с коррупцией. Значительно модернизирована деятельность Агентства. Начата реализация ряда антикоррупционных проектов и инициатив, таких как «Adaldyq alany», «Antikor ortalygy», «Adal bilim». Благодарю Алика Жаткамбаевича за успешную работу на этой должности», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев также высказался по поводу назначения Марата Ахметжанова руководителем Антикоррупционной службы.

«Он занимал руководящие должности в Министерстве юстиции, Генеральной прокуратуре. В свое время был заместителем Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. Поэтому я принял решение назначить его на эту должность», – сообщил Глава государства.

Президент подчеркнул, что безопасность государства и благосостояние населения напрямую зависят от системных мер по борьбе с коррупцией.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев поставил перед Агентством ряд важных задач. Прежде всего, он указал на необходимость комплексной работы для эффективного противодействия коррупции на всех уровнях. При этом принимаемые меры не должны ограничиваться только уголовным преследованием.

«Государственный аппарат избегает принятия решений, подвержен бюрократии, а должностные лица боятся принимать на себя личную ответственность. Агентство должно различать ошибки, допускаемые в ходе работы, и умышленные преступления. Кроме того, необходимо привлекать виновного к ответственности только при наличии полной картины состава преступления», – убежден Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев назвал активное участие представителей общественности и превентивные меры ключевыми инструментами в борьбе с коррупцией.

Президент сообщил, что по его поручению разрабатывается законопроект «Об общественном контроле», предусматривающий обеспечение открытости и подотчетности государственных органов перед обществом, а также возможность использования активными гражданами инструментов правового контроля.

Глава государства поручил уделить особое внимание розыскным мероприятиям и вопросам конфискации имущества, добытого преступным путем, отметив потенциал принципа «follow the money». Касым-Жомарт Токаев считает, что неотвратимость конфискации имущества, добытого преступным путем, должна способствовать предупреждению любых действий коррупционного характера. Как полагает Глава государства, данная работа должна быть организована Агентством совместно с органами финансового мониторинга.

«По моему поручению внедряется трехзвенная модель уголовного процесса. Такая модель позволит избежать обвинительного уклона и исключит незаконное вмешательство в уголовный процесс. Поручаю Агентству привести свою деятельность в соответствие с трехзвенной моделью уголовного процесса», – сказал Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что общество, бизнес и инвесторы должны чувствовать надежную защиту от коррупционного давления. В связи с этим Глава государства ожидает, что новый руководитель сможет еще больше повысить эффективность работы Агентства.

Напомним, распоряжением Главы государства Ахметжанов Марат Муратович освобожден от должности заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан и назначен председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).



