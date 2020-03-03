Президент провел ротацию в Нацсовете
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев провел ротацию в Нацсовете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Тwitter Главы государства.
«В целях широкого вовлечения общественности в работу НСОД произведена рабочая ротация его состава. В Нацсовет пришли новые общественные деятели. Благодарю за активную работу бывших членов Совета», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, в состав Национального совета общественного доверия (НСОД) включены новые представители общественности и экспертного сообщества.
Напомним, Национальный совет общественного доверия создан 12 июня 2019 года. Первое заседание НСОД состоялось 6 сентября 2019 года. В состав Национального совета входят представители различных политических партий и общественных объединений, неправительственных организаций, СМИ, известные общественные деятели, правозащитники, ведущие казахстанские эксперты.
Третье заседание Национального совета общественного доверия состоится в апреле т.г.
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