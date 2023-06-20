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    Президент прокомментировал позицию Казахстана касательно соблюдения санкций западных государств

    20 Июня 2023, 17:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал позицию Казахстана касательно соблюдения санкций западных государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «Мы твердо привержены, прежде всего, нормам ВТО, а также следуем всем правилам, которые были приняты на международном рынке. Что касается так называемого экспорта товаров двойного назначения в Россию – это абсолютно не соответствует действительности. В то же время мы поддерживаем торговые отношения с Россией. Объем двустороннего товарооборота в прошлом году составил 28 млрд долларов. Это полностью соответствует действующим международным стандартам», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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