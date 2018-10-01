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Президент призвал носить казахстанскую одежду

5 Октября 2018 11:38 372
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Президент призвал носить казахстанскую одежду

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему Казахстану необходимы собственные товары народного потребления, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Осваивать надо широкую номенклатуру товаров народного потребления, развивать так называемую экономику простых вещей. Нам пора заняться товарами народного потребления. Мы забыли и упустили. Вы посмотрите, если на вас всю иностранную одежду забрать, вы будете здесь сидеть голые. У нас могут производить и костюмы, и рубашки - надо их поддержать», - сказал Глава государства, обращаясь к госслужащим, в ходе выступления с Посланием народу Казахстана.

Президент напомнил, что сам рекламирует казахстанскую одежду и призвал последовать ему примеру. «Я вам показывал, одевал и одеваю костюмы наших товаропроизводителей, которые производят не хуже и 10 раз дешевле. Богатые стали казахстанцы, не смотрят уже на цены. Это важно с точки зрения реализации экспортного потенциала и как мера внутреннего насыщения внутреннего рынка отечественных товаров. Чем меньше государство заводит по импорту товаров и тем это государство независимо», - заявил Глава государства. 

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Дамир Байманов

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