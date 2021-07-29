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    Президент принял зампредседателя Ассамблеи народа Казахстана

    29 Июля 2021, 17:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарту Токаеву было доложено о текущей деятельности Ассамблеи народа Казахстана и основных мероприятиях, проводимых общественными институтами в регионах.

    В ходе встречи было отмечено, что все структуры Ассамблеи народа Казахстана должны работать четко и эффективно. Президент подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание работе молодежного движения Ассамблеи и Совета матерей.

    В завершение встречи Глава государства дал Марату Азильханову ряд конкретных поручений по развитию института этномедиации.

    Автор:

    Премьер-министр РК АНК
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