Президент принял зампредседателя Ассамблеи народа Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о текущей деятельности Ассамблеи народа Казахстана и основных мероприятиях, проводимых общественными институтами в регионах.

В ходе встречи было отмечено, что все структуры Ассамблеи народа Казахстана должны работать четко и эффективно. Президент подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание работе молодежного движения Ассамблеи и Совета матерей.

В завершение встречи Глава государства дал Марату Азильханову ряд конкретных поручений по развитию института этномедиации.



