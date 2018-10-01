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Президент принял вице-премьера Аскара Жумагалиева

9 Октября 2018 17:59 222
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Президент принял вице-премьера Аскара Жумагалиева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев принял заместителя Премьер-Министра Аскара Жумагалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе встречи Главе государства был представлен отчет об итогах проведения инвестиционных форумов в Нью-Йорке и Лондоне.

Так, по информации А.Жумагалиева, для потенциальных иностранных инвесторов был проведен ряд панельных сессий. Тематика охватывала вопросы приватизации в Казахстане, инвестирования в отдельные сектора экономики, возрождения Великого Шелкового пути, развития транспортной логистики, а также роли инноваций в цифровизации и деятельности МФЦА.

Кроме того, заместитель Премьер-Министра доложил Президенту Казахстана о результатах двусторонних встреч, проведенных в рамках инвестиционных форумов.

В завершение Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

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Ключевые слова: Правительство РК, Президент Казахстана,
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