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Президент принял вице-премьера Аскара Жумагалиева
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев принял заместителя Премьер-Министра Аскара Жумагалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи Главе государства был представлен отчет об итогах проведения инвестиционных форумов в Нью-Йорке и Лондоне.
Так, по информации А.Жумагалиева, для потенциальных иностранных инвесторов был проведен ряд панельных сессий. Тематика охватывала вопросы приватизации в Казахстане, инвестирования в отдельные сектора экономики, возрождения Великого Шелкового пути, развития транспортной логистики, а также роли инноваций в цифровизации и деятельности МФЦА.
Кроме того, заместитель Премьер-Министра доложил Президенту Казахстана о результатах двусторонних встреч, проведенных в рамках инвестиционных форумов.
В завершение Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.
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