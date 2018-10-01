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Президент принял управляющего МФЦ «Астана»

11 Октября 2018 17:03 219
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Президент принял управляющего МФЦ «Астана»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с управляющим Международным финансовым центром «Астана» Кайратом Келимбетовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе встречи Главе государства была представлена информация о ходе становления Международного финансового центра «Астана».

Президент Казахстана подчеркнул, что в настоящее время создана вся правовая и организационная база для обеспечения эффективной работы финансовой структуры.

В свою очередь управляющий МФЦА доложил об итогах работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе официальных визитов Нурсултана Назарбаева в США и Китай в текущем году.

По информации К.Келимбетова, с момента запуска МФЦА уже зарекомендовал себя на международной арене. Согласно данным международных рейтинговых агентств, МФЦА занял 61-е место среди 100 мировых финансовых центров и 2-е место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.

Глава государства также был проинформирован об использовании возможностей Биржи МФЦА в процессе приватизации и вывода акций казахстанских компаний на IPO.

В завершение Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана, МФЦА - фин. центр "Астана",
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