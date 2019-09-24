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    Президент принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН

    24 Сентября 2019, 22:15

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В ходе Общих дебатов выступили Генеральный секретарь ООН, лидеры Бразилии, США, Египта, Турции, Нигерии, Мальдив, Катара, Швейцарии, Хорватии, Боливии, Иордании, Южной Кореи, Буркина-Фасо, Франции, Чили и Боснии и Герцеговины.

    «Выступление Главы государства на Общих дебатах ГА ООН ожидается во второй половине дня, 24 сентября, ориентировочно в 17:30 часов по времени Нью-Йорка», - говорится в сообщении.

    Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Автор:

    Президент Казахстана США 74-я Генассамблея ООН
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