Президент принял Романа Скляра и Алтая Кульгинова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра и акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

Президенту доложили о строительстве социальных объектов, проведении газификации, завершении объектов долевого строительства, привлечении инвестиций.

Глава государства акцентировал внимание на необходимости увеличения объема строительства социальных объектов, сноса аварийного ветхого жилья и развития жилых массивов. Среди приоритетных задач также названы создание рабочих мест и поддержка молодежи.

В текущем году будет построено 10 тысяч социальных квартир. За последние три года данный показатель увеличен более чем в 3 раза. В 2022 году будет завершено строительство еще 40 многоквартирных жилых комплексов – долгостроев. Кроме того, в 2022 году будет построено не менее 16 школ.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации и вакцинации в городе.

Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.