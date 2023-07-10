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    Президент принял председателя Управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы

    10 Июля 2023, 12:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент принял председателя Управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихана Байменова. В ходе встречи были обсуждены текущие тенденции и перспективы развития сферы государственной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Глава государства отметил, что Астанинский хаб оказывает значимую экспертную поддержку в вопросах развития системы государственного управления.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность эффективной реализации административной реформы путем дебюрократизации государственного аппарата, децентрализации полномочий и активного внедрения проектного подхода в деятельность госорганов.

    Собеседники также обменялись мнениями о дальнейшей консолидации общества, в частности, о важности формирования таких ценностей, как соблюдение закона и порядка, профессионализм и возвышение роли человека труда.

    Алихан Байменов проинформировал Президента о деятельности Всемирной федерации тогызкумалак. Глава государства отметил важность дальнейшей популяризации национальной игры в стране и за рубежом. Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимость организации на высоком уровне Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Казахстане в следующем году.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана
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