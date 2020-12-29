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    Президент принял председателя Сената Маулена Ашимбаева

    29 Декабря 2020, 17:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства был проинформирован об основных итогах законотворческой деятельности верхней палаты Парламента в текущем году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарту Токаеву рассказали о принятии ряда законов, направленных на обеспечение реализации вопросов, озвученных Президентом в Послании народу Казахстана. В частности, приняты законы об «Экологическом кодексе», «О техническом регулировании», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий».

    По словам Маулена Ашимбаева, все эти законы направлены на социально-экономическое развитие страны и повышение качества жизни населения.

    Президент отметил, что программы политической модернизации и экономического развития страны будут продолжены в дальнейшем, а также будет проведена масштабная работа и по другим отраслям.

    Касым-Жомарт Токаев поручил Сенату законодательно обеспечить реализацию данных направлений.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Сенат
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