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Президент принял председателя правления ОАО «Банк ВТБ»

7 Октября 2019 23:14
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Президент принял председателя правления ОАО «Банк ВТБ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления ОАО «Банк ВТБ» Андрея Костина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Twitter Президента.

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«Принял председателя правления ОАО «Банк ВТБ» Андрея Костина, который проинформировал о деятельности банка в Казахстане с 2009 года. ВТБ работает в 17 городах страны», - говорится в сообщении.

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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