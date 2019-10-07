Президент принял председателя правления ОАО «Банк ВТБ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления ОАО «Банк ВТБ» Андрея Костина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Twitter Президента.

«Принял председателя правления ОАО «Банк ВТБ» Андрея Костина, который проинформировал о деятельности банка в Казахстане с 2009 года. ВТБ работает в 17 городах страны», - говорится в сообщении.