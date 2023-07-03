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    Президент принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»

    3 Июля 2023, 17:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего развития АО «Самрук-Қазына».

    Глава государства был проинформирован о подходах к увеличению стоимости активов группы фонда, которые включают в себя повышение эффективности портфельных компаний за счет корпоративного управления, реализацию программы «Тариф в обмен на инвестиции», поддержку МСБ и импортозамещение за счет прозрачности закупок, а также инвестирование совместно с иностранными партнерами.

    Касым-Жомарту Токаеву также было доложено об ожидаемых результатах деятельности фонда, ходе реализации приоритетных проектов и программы приватизации.

    В завершение Президент дал ряд конкретных поручений, в том числе по своевременной реализации инвестиционных проектов, а также по совершенствованию эффективности деятельности группы компаний фонда.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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