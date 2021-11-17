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Президент принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»

17 Ноября 2021 18:40
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Президент принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадама Саткалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Глава государства был проинформирован об основных производственных показателях и финансовых результатах деятельности Фонда с начала текущего года.

Как доложил Алмасадам Саткалиев, по итогам 10 месяцев 2021 года группа компаний «Самрук-Қазына» получила доход на уровне 8 981 млрд тенге, что на 20 % выше запланированного. Операционная прибыль составила 1 256 млрд тенге, что выше прошлогодних итогов более чем в 2 раза. Этому способствовали цены на нефть, увеличение дохода от грузовых перевозок, рост транзита и другие производственные показатели.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по проектам АО «Самрук-Казына».


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#Президент Казахстана  
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