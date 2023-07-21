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    Президент принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова

    21 Июля 2023, 11:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главу государства проинформировали о деятельности нижней палаты Парламента в рамках I сессии VIII созыва. С начала сессии в работе у мажилисменов находилось 82 законопроекта, из которых 20 инициированы депутатами. Среди них законы о возврате незаконно приобретенных активов, об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, о Семипалатинской зоне ядерной безопасности, об обороте сжиженного газа, о регулировании движения электросамокатов и другие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Спикер Мажилиса рассказал об изменениях формата работы Палаты по итогам конституционной реформы. Представленность в Мажилисе 6 партийных фракций, а также депутатов-одномандатников повысила открытость законотворческой работы и усилила обратную связь с избирателями. Депутаты стали больше поднимать острые проблемы граждан в депутатских запросах и вопросах к членам Правительства.

    В ходе прошедшей сессии впервые заслушан отчет Высшей аудиторской палаты по управлению в сфере теплоснабжения, где был выявлен комплекс проблем отрасли. Перед ответственными министерствами поставлен ряд конкретных вопросов, собранных депутатами, в том числе в рамках выездов в регионы. Особое внимание уделено модернизации ТЭЦ и сетей теплоснабжения.

    В настоящее время мажилисмены проводят встречи с населением в регионах. В ходе выездов организованы обсуждения и сбор предложений к проектам Водного, Бюджетного, Налогового и Градостроительного кодексов, над которыми Мажилис будет работать на следующей сессии.

    Спикер Мажилиса также рассказал об итогах работы по линии парламентской дипломатии. С начала сессии проведены встречи с главами парламентов Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Турции, Узбекистана, представителями законодательных органов ряда других стран.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Мажилис
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