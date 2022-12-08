Президент принял Председателя Мажилиса Ерлана Кошанова

8 Декабря 2022, 18:32

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Парламента проинформировал Президента о проводимой законотворческой работе в рамках третьей сессии VII созыва палаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В настоящее время в работе у депутатов находятся законопроекты о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан, об общественном контроле, по вопросам реформирования жилищной политики, здравоохранения и другие актуальные для общества проекты.

Ерлан Кошанов рассказал о механизмах взаимодействия Мажилиса с реформированной Высшей аудиторской палатой. Теперь парламентарии смогут осуществлять сквозной контроль за выделенными бюджетными средствами от центра и до конкретного района, города, аула. Это позволит анализировать целевое назначение и эффективность всех затрат.

Спикер также сообщил о работе Общественной палаты при Мажилисе. В нее вошли депутаты, представители политических партий, НПО и экспертных кругов. На площадке Общественной палаты планируется регулярно обсуждать разрабатываемые законопроекты с позиции общественных ожиданий и запросов.

Глава государства также был проинформирован о работе Общественной приемной нижней палаты Парламента и проектах по повышению открытости Мажилиса.