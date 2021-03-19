Президент принял председателя Агентства по финансовому мониторингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву представали отчет о ходе реализации его поручений по усилению работы в сфере противодействия теневой экономики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По информации Жаната Элиманова, с начала текущего года пресечена деятельность восьми организованных преступных групп, две из которых транснациональные. Он также сообщил, что по фактам хищения бюджетных средств возбуждено 125 уголовных дел с ущербом на 14 млрд тенге.

Президента проинформировали о работе Агентства по пресечению деятельности финансовых пирамид. По словам руководителя ведомства, на сегодняшний день 21 материал по подозрительным операциям был направлен в правоохранительные органы.

Кроме того, Главе государства доложили о принимаемых мерах по недопущению вовлечения бизнеса в орбиту уголовных преследований. Жанат Элиманов сообщил, что по итогам 2020 года зафиксировано шестикратное снижение числа зарегистрированных экономических преступлений по сравнению с предыдущими годами. В два раза сокращено количество вызовов на допрос предпринимателей в рамках расследований уголовных дел, а также на 40 % сокращены сроки расследований.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости принятия системных мер по недопущению вовлечения добросовестного бизнеса в уголовное преследование.

В завершение Президент дал председателю Агентства по финансовому мониторингу ряд конкретных поручений.