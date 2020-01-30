Президент принял посла Казахстана в России Ермека Кошербаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в России Ермека Кошербаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Глава государства отметил важность дальнейшего всестороннего развития стратегических и союзнических отношений с Российской Федерацией, в том числе в рамках интеграционных процессов.

В завершение Президент Казахстана дал Ермеку Кошербаеву ряд конкретных поручений.