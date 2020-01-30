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Президент принял посла Казахстана в России Ермека Кошербаева

30 Января 2020 11:04
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Президент принял посла Казахстана в России Ермека Кошербаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в России Ермека Кошербаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе встречи Глава государства отметил важность дальнейшего всестороннего развития стратегических и союзнических отношений с Российской Федерацией, в том числе в рамках интеграционных процессов.

В завершение Президент Казахстана дал Ермеку Кошербаеву ряд конкретных поручений.


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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