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Президент принял посла Казахстана в России Ермека Кошербаева
30 Января 2020 11:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в России Ермека Кошербаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеПрезидент РК пригласил инвесткорпорацию Дубая участвовать в программе приватизации Глава государства посетил Международный финансовый центр Дубая Глава государства встретился с Правителем Дубая шейхом Мухаммедом Аль Мактумом
В ходе встречи Глава государства отметил важность дальнейшего всестороннего развития стратегических и союзнических отношений с Российской Федерацией, в том числе в рамках интеграционных процессов.
В завершение Президент Казахстана дал Ермеку Кошербаеву ряд конкретных поручений.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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