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    Президент принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра

    19 Июня 2023, 16:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Глава государства отметил значительный вклад Православной церкви Казахстана в укрепление государственно-конфессиональных отношений, продвижение духовных ценностей и межрелигиозного диалога, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент подчеркнул, что благодаря общим усилиям в нашей стране обеспечивается мирное сосуществование представителей многочисленных этносов, исповедующих различные религии.

    В этом контексте Президент обратил внимание на важность сохранения конструктивного взаимодействия в вопросах поддержания духовной деятельности Православной церкви в Казахстане, а также на необходимость развития социальных и просветительских программ.

    В свою очередь митрополит Александр выразил поддержку в укреплении мира и единства на благо процветания Казахстана и подарил Президенту впервые изданный на казахском языке молитвослов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Религия Акорда
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