Президент принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Глава государства отметил значительный вклад Православной церкви Казахстана в укрепление государственно-конфессиональных отношений, продвижение духовных ценностей и межрелигиозного диалога, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент подчеркнул, что благодаря общим усилиям в нашей стране обеспечивается мирное сосуществование представителей многочисленных этносов, исповедующих различные религии.

В этом контексте Президент обратил внимание на важность сохранения конструктивного взаимодействия в вопросах поддержания духовной деятельности Православной церкви в Казахстане, а также на необходимость развития социальных и просветительских программ.

В свою очередь митрополит Александр выразил поддержку в укреплении мира и единства на благо процветания Казахстана и подарил Президенту впервые изданный на казахском языке молитвослов.