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    Президент принял министра информации и общественного развития Дархана Кыдырали

    10 Августа 2023, 15:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главе государства был представлен отчет о работе министерства в сферах информации, общественного развития, религии и межэтнических отношений, гражданского общества, молодежной и семейной политики, передает МИА «Казинформ».

    По словам Дархана Кыдырали, особое внимание уделяется производству отечественных телесериалов и популяризации их за рубежом, повышению медиаграмотности, а также активизации сотрудничества с гражданским сектором.

    Президент подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия с институтами гражданского общества на всех уровнях, а также указал на важность широкого обсуждения с общественностью актуальных вопросов.

    Касым-Жомарт Токаев поручил министру обеспечить эффективную реализацию программ в области молодежной политики, уделять особое внимание деятельности религиозных объединений и межэтническим отношениям.

    Автор:

    Артем Волков

    Президент Казахстана Акорда МИОР
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