Президент принял известного французского политического деятеля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев принял известного французского политического деятеля, президента ассоциации «Attali and Associes» Жака Аттали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Актуальные вопросы международной повестки дня, перспективы развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Францией, в том числе в контексте планируемого официального визита Президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан стали предметом обсуждения Главы государства с Жаком Аттали.

Французский политик поблагодарил Президента за возможность встречи и дал высокую оценку проводимым в Казахстане реформам.