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    Президент принял главу правления «QazaqGaz» Санжара Жаркешова

    24 Февраля 2023, 19:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах деятельности национальной компании за 2022 год, планах на предстоящий период и стратегическом видении газовой отрасли.

    Президенту также были представлены предложения по реализации реформ в газовой отрасли.

    Главе государства было доложено о предпринятых мерах по бесперебойному обеспечению населения природным газом. В отопительный период 2022-2023 гг. зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган. В число приоритетных инвестиционных проектов, которые осуществляет «QazaqGaz», входят строительство подводящего газопровода к ТЭЦ города Алматы, строительство второй нитки газопровода Бейнеу – Жанаозен, расширение газопровода Макат – Северный Кавказ и др.

    Кроме того, Главе государства было доложено об активной работе национальной компании по наращиванию ресурсной базы и реализации программы геологоразведки.

    Санжар Жаркешов сообщил, что в результате оптимизации расходов по итогам года на 26% был сокращен долг национальной компании.

    По итогам встречи Президент поручил продолжить реформирование газовой отрасли для повышения ее инвестиционной привлекательности.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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