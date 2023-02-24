Президент принял главу правления «QazaqGaz» Санжара Жаркешова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах деятельности национальной компании за 2022 год, планах на предстоящий период и стратегическом видении газовой отрасли.

Президенту также были представлены предложения по реализации реформ в газовой отрасли.

Главе государства было доложено о предпринятых мерах по бесперебойному обеспечению населения природным газом. В отопительный период 2022-2023 гг. зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган. В число приоритетных инвестиционных проектов, которые осуществляет «QazaqGaz», входят строительство подводящего газопровода к ТЭЦ города Алматы, строительство второй нитки газопровода Бейнеу – Жанаозен, расширение газопровода Макат – Северный Кавказ и др.

Кроме того, Главе государства было доложено об активной работе национальной компании по наращиванию ресурсной базы и реализации программы геологоразведки.

Санжар Жаркешов сообщил, что в результате оптимизации расходов по итогам года на 26% был сокращен долг национальной компании.

По итогам встречи Президент поручил продолжить реформирование газовой отрасли для повышения ее инвестиционной привлекательности.