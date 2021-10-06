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    13:19, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Президент принял Генерального секретаря Всемирной таможенной организации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял Генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан уделяет большое внимание сотрудничеству с Всемирной таможенной организацией и высоко ценит личную поддержку руководителя ВТамО, оказываемую нашей стране.

    Президент подчеркнул, что в Казахстане проводится комплексная работа по поддержанию национальной экономики и международной торговли во время пандемии.

    Кунио Микурия выразил признательность Главе государства за возможность встречи, особо отметив лидерство Казахстана в Центральной Азии.

    Генеральный секретарь ВТамО рассказал об итогах посещения города Туркестана. Он высоко оценил процедуры таможенного оформления в новом аэропорту, указал на транзитный потенциал области и возможности транспортного коридора «Восток-Запад». Как считает Кунио Микурия, Казахстан за время сотрудничества достиг значительного прогресса в таможенном администрировании. По его словам, внедрение электронного декларирования и принципа «единого окна» может служить примером лучшей практики для многих стран-членов Организации.

    По итогам встречи достигнута договоренность продолжить всестороннее сотрудничество в таможенной сфере.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная Экономика Интеграция и партнерство
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