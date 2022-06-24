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    Президент принял директора БДИПЧ ОБСЕ Матео Мекаччи

    24 Июня 2022, 12:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Матео Мекаччи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Приветствуя Матео Мекаччи, Глава государства отметил, что его визит важен с точки зрения укрепления сотрудничества с ОБСЕ.

    Собеседники обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и БДИПЧ ОБСЕ в области развития демократии, обеспечения прав человека и верховенства закона.

    Президент приветствовал подписание Меморандума о взаимопонимании между Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан и БДИПЧ ОБСЕ. По его словам, это наглядно свидетельствует о готовности нашей страны к развитию тесного партнерства с БДИПЧ и приверженности ценностям ОБСЕ.

    Касым-Жомарт Токаев рассказал директору БДИПЧ об основных целях и задачах проводимых реформ, направленных на построение Нового Казахстана.

    Матео Мекаччи с теплотой вспомнил период своей работы с Главой нашего государства в рамках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и предыдущие визиты в Казахстан.

    Директор БДИПЧ, подчеркнув готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества с Казахстаном, выразил удовлетворенность активным развитием взаимодействия с нашей страной.

    Он также заявил, что поддерживает масштабные реформы, которые осуществляются под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева и подчеркнул, что Казахстан является важным партнером ОБСЕ.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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