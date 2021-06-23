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    Президент принял акимов ряда регионов

    23 Июня 2021, 17:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел отдельные встречи с акимами Карагандинской области, городов Алматы и Шымкент, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Мангистауской областей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Женис Касымбек, Бакытжан Сагинтаев, Мурат Айтенов, Ондасын Уразалин, Кумар Аксакалов и Серикбай Трумов представили Президенту отчеты об основных социально-экономических показателях вверенных им регионов с начала текущего года и рассказали о перспективах их дальнейшего развития. Кроме того, Глава государства был проинформирован о санитарно-эпидемиологической ситуации на местах.

    Касым-Жомарт Токаев дал руководителям областей и городов республиканского значения ряд конкретных поручений, в том числе связанных с недопущением роста цен на социально значимые товары.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Алматы Актюбинская область Карагандинская область Северо-Казахстанская область Мангистауская область Шымкент
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